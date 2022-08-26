Враг нанес удар по техникуму в Славянске Донецкой области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Славянска Вадим Лях.

"В Славянске опять недоброе утро. Обстрелы города продолжаются. Сегодня "прилетело" в химтехникум. К счастью, обошлось без жертв. Это еще раз заставляет акцентировать внимание на эвакуации. Не ждите, когда разрушенным окажется именно ваш дом. Выезжайте сейчас! Берегите себя", - отметил он.

Напомним, 25 августа россияне утром ударили по Славянску в Донецкой области. В результате обстрела острадали многоэтажки на улице Дарвина. Раздались три мощных взрыва. К счастью, обошлось без жертв.

Ранее сообщалось, 24 августа оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино Днепропетровской области.

Около полуночи президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сообщил о 22 погибших, из них пять человек сгорели в автомобиле, а также погиб мальчик 11 лет, который находился в доме, куда попала российская ракета.

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