По городу Никополь обстрел не выполнялся.

Российские оккупационные силы обстреляли район между Никополем и Алексеевкой в Днепропетровской области.

Об этом в социальной сети Facebook сообщил мэр Никополя Александр Саюк.

"Действительно только что состоялся вражеский обстрел между Никополем и Алексеевкой. Сейчас там работают пожарные. По Никополю обстрелы не выполнялись. Но, если сработает сирена - немедленно перейдите в укрытие!", - подчеркнул Саюк.

Как известно, через реку Днепр от Никополя располагается город Энергодар, где оккупанты захватили Запорожскую атомную электростанцию.

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