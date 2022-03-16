Оккупанты совершили обстрел района Днепропетровской области / фото REUTERS
Российские оккупационные силы обстреляли район между Никополем и Алексеевкой в Днепропетровской области.
Об этом в социальной сети Facebook сообщил мэр Никополя Александр Саюк.
"Действительно только что состоялся вражеский обстрел между Никополем и Алексеевкой. Сейчас там работают пожарные. По Никополю обстрелы не выполнялись. Но, если сработает сирена - немедленно перейдите в укрытие!", - подчеркнул Саюк.
Как известно, через реку Днепр от Никополя располагается город Энергодар, где оккупанты захватили Запорожскую атомную электростанцию.