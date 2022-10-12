Также, из ствольной артиллерии били по г. Середино-Буда, разрушив несколько частных домов, автомобиль и линии электропередач, обесточив часть города.

Российские оккупанты вчера, 11 октября, нанесли авиаудар по гражданскому аграрному предприятию в Сумской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"13 обстрелов: 206 приходов, авиаудар и запрещенное оружие - все это прилетело от русни по населенным пунктам области. Россияне нанесли авиаудар по гражданскому аграрному предприятию Великописаревской общины. Выпустили 12 ракет по вертолету, который не пересекал государственную границу Украины. Из ствольной артиллерии били по г. Середино-Буда, разрушив несколько частных домов, автомобиль и линии электропередач, обесточив часть города. По состоянию на 21 час электроснабжение восстановили. Из минометов вели огонь по селам Знобь-Новгородской и Середино-Будской общин и из ствольной артиллерии по селам Белопольской и Эсманской общин", - отметил он.

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Также, по словам Живицкого, по территории Юнакиевской общины стреляли из САУ. Поврежден частный дом мирных жителей, несколько заборов.

Кроме того, как сообщил глава ОВА, по территории Шалыгинской общины вечером били из минометов и использовали осветительные боеприпасы белого цвета.

"Был обстрел из РСЗО в населенном пункте Ходино, Шалыгинской общины. Предварительно - без человеческих жертв", - добавил он.

Российская атака Сумской области - что известно

9 октября, заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что возле местного магазина в Мироновском ОТГ на Сумщине, погиб человек в результате атаки с беспилотника.

Напомним, в настоящее время россияне также обстреляли приграничные села области из минометов. В течение 12.10-12.15 зафиксировали три "прилета в районе населенного пункта Середина-Буда, а от 14.35 до 14.55 поступила информация о еще пяти "приходах" в районе Бачевска.

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