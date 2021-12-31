Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрелов нет.

Оккупанты из автоматических станковых гранатометов обстреляли позиции украинских военных на Донетчине.

Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00.

"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

В частности, недалеко от майского, что на Донетчине, противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Читайте такжеРФ анонсировала строительство нового военного полигона в оккупированном КрымуПотерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Ранее УНИАН уже сообщал, что РФ продолжает стягивать войска к границе с Украиной. Кроме уже выявленных ранее мест скопления техники, исследователи обнаружили как минимум одно новое: на полигоне "Постоялые дворы" в Курской области.

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