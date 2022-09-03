В течение суток оккупанты обстреливали Харьков, а также Харьковский, Изюмский, Богодуховской и Чугуевский районы области.

На Харьковщине за сутки из-за российских обстрелов госпитализировали 6 гражданских.

Об этом в Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, около 1:00 российские военные ударили из комплекса ЗРК С-300 по Новобаварскому району Харькова, ракета попала в землю рядом с админзданием школы, ударной волной выбило окна школы и повредило дом рядом.

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Также оккупанты в течение суток обстреливали Харьковский, Изюмский, Богодуховской и Чугуевский районы Харьковщины.

"К сожалению, есть пострадавшие среди гражданских, в течение суток госпитализировали 6 человек: Изюмский район - 2 мужчин 52 и 32 лет, Харьковский - женщину 62 лет, мужчин 63 и 48 лет. 46-летнего мужчину госпитализировали в Богодуховском районе. Состояние пострадавших - среднее", - рассказал председатель ОВА.

Он уточнил, что в Богодуховском районе из-за обстрелов оккупантов горели частные дома и хозяйственные постройки.

Также российские захватчики интенсивно обстреливали Дергачевскую и Циркуновскую громады Харьковского района, в результате чего возникли пожары в частных домах, в хозяйственных сооружениях, на открытых территориях.

"Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции на всех направлениях. ВСУ не дают продвинуться врагу вперед, отражая атаки оккупантов", - подчеркнул Синегубов.

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков, прилетело рядом с одной из школ, пострадавших нет, в здании выбиты стекла.

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