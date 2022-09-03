В результате нового обстрела Харькова оккупантами никто не пострадал.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков, прилетело возле одной из школ, пострадавших нет, в здании выбиты стекла.

Ночью был ракетный обстрел Новобаварского района областного центра, написал мэр Игорь Терехов.

Также ночью в Запорожье во время воздушной тревоги в некоторых районах города были слышны громкие звуки.

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"...По предварительной информации, это было эхо вражеских прилетов, которые произошли за пределами города. Детали уточняются...", - говорится в Telegram-канале секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.

Напомним, российские оккупационные войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Противники уже не раз обстреливали объекты гражданской инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях, было много жертв и пострадавших.

В начале сентября заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что в нашей стране из-за оккупантов уже погибли 7 тысяч мирных жителей, а 5,5 тыс. человек - были ранены.

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