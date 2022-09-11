За предыдущие сутки в Белгородскую область доставлено более 75 раненых российских военных.

Российские оккупанты пребывают в паническом настроении и продолжают нести потери.

Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Противник продолжает нести потери. На Харьковском направлении вражеские подразделения из состава 3-й мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии остались без путей обеспечения, личный состав находится в паническом настроении. Также, известно о многочисленных санитарных потерях противника на указанном направлении", - говорится в сообщении.

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В частности, за предыдущие сутки в населенный пункт Валуйки Белгородской области доставлено более 75 раненых российских военных, в то же время из Белгорода в Москву было эвакуировано более сотни оккупантов.

Напомним, в своей сводке за 10 сентября Генштаб сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины продолжают освобождать населенные пункты в Харьковской области и на Южнобугском направлении.

Также вчера украинские защитники отбили наступление оккупантов в районах 8 населенных пунктов по всей линии фронта.

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