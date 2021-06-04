В результате вражеского обстрела боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

В течение суток в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС на странице в соцсети. Однако, по состоянию на 7 утра, 4 июня, зафиксировано одно нарушение прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. "Так, недалеко от населенного пункта Пески враг открывал огонь из минометов 82-го калибра", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что в результате вражеских обстрелов боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

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"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - подытожили в пресс-центре.

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Автор: Ирина Погорелая