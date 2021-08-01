Состояние бойца – средней тяжести.

За прошедшие сутки, 31 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС на странице в Facebook.

В результате обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого – средней тяжести.

"На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ", – говорится в сообщении.

Обстрелы на Донбассе 31 июля и 1 августа

Читайте такжеТКГ по Донбассу ушла в отпуск до конца лета на фоне нового обострения на фронтеВ частности 31 июля зафиксированы следующие нарушения:

неподалеку от Водяного, что на Приазовье, противник четыре раза обстреливал позиции наших воинов из минометов 82-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в направлении населенного пункта Шумы российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

возле Новолуганского враг открывал огонь из подствольных гранатометов.

По состоянию на 07:00 1 августа зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня возле населенного пункта Авдеевка, там вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Автор: Катерина Шварц