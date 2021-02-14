На обстрелы противника наши защитники давали адекватный ответ.

Сегодня российско-оккупационные войска на Донбассе открыли огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета возле населенного пункта Водяное на Приазовье.

Об этом говорится в вечерней сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

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Также оккупанты использовали стрелковое оружие. "На обстрелы противника наши защитники давали адекватный ответ. О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - говорится в сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", где сегодня во время перемещения на позиции подорвались и погибли трое военнослужащих, работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Также сообщается, что сегодня саперы ГСЧС разминировали 3 гектара территории и передали на уничтожение 52 взрывоопасных предмета.

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Автор: Юлия Петриченко