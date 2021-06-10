Кроме этого, в направлении населенного пункта Раевка военные Объединенных сил зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В течение суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. Так, в районе Новотошковского российские оккупанты вели огонь по украинским позициям из стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного враг обстреливал украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в направлении населенного пункта Раевка военные Объединенных сил зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя был подавлен средствами РЭБ.

Читайте такжеНазван предполагаемый ущерб России из-за агрессии против УкраиныПо состоянию на 7 часов утра, 10 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Недалеко от населенного пункта Новгородское противник открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Боевых потерь среди украинских военных нет", - отмечается в сообщении.

Обо всех нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - подытожили в пресс-центре.

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Автор: Ирина Погорелая