В течение суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. Так, в районе Новотошковского российские оккупанты вели огонь по украинским позициям из стрелкового оружия.
Неподалеку Водяного враг обстреливал украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, в направлении населенного пункта Раевка военные Объединенных сил зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя был подавлен средствами РЭБ.
Читайте такжеНазван предполагаемый ущерб России из-за агрессии против УкраиныПо состоянию на 7 часов утра, 10 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Недалеко от населенного пункта Новгородское противник открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"Боевых потерь среди украинских военных нет", - отмечается в сообщении.
Обо всех нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - подытожили в пресс-центре.
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