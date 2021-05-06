У Новозвановки оккупанты вели огонь по украинским позициям из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

В течение суток в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня.

Читайте такжеУкраинский военный получил ранение из-за обстрела боевиков на ДонбассеОб этом говорится в утреннем сводке пресс-центра ООС. Отмечается, что вблизи Водяного оккупанты пять раз открывали огонь из артиллерийских установок 152 и 122 калибров, минометов 120 и 82-го калибров и гранатометов различных систем.

Из минометов 120 калибра и артиллерийских установок 122 калибра российские оккупанты совершили обстрел возле населенного пункта Южное.

"Близ поселка Новоалександровка противник вел огонь из минометов 82-го калибра, а у Новозвановки – еще и из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи населенного пункта Майорск враг дважды открывал огонь из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Кроме этого, недалеко от населенного пункта Новотошковское оккупанты дважды применяли в сторону позиций украинских военных гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Также дважды в районе Новомихайловки и Каменки вооруженные формирования Российской Федерации совершили обстрел из стрелкового оружия.

Также в сводке отмечается, что возле Причепиловки оккупанты два раза открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов. В пригороде населенных пунктов Пески и Гнутово враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов два украинских защитника получили ранения. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников-удовлетворительное", - говорится в сводке.

На обстрелы оккупантов военнослужащие Объединенных сил открывали ответный огонь.

"По состоянию на 7 часов утра 6 мая зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. У населенного пункта Новгородское враг открывал огонь из минометов 82-го калибра. На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь", - подытожили в пресс-центре.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая