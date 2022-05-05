Ее сын Юрий Луговский погиб в марте 2018 года от пули снайпера.

В Мариуполе погибла психолог полка "Азов" Наталья Луговская.

Об этом сообщается на странице Червоноградского городского совета в Facebook.

"Трагическое известие...В Мариуполе погибла Наталья Луговская - психолог полка "Азов" и мама "Баррета" Юрия Луговского..." - сообщают в горсовете.

Ее сын Юрий Луговской (позывной "Баррет") был снайпером-разведчиком полка "Азов". Он погиб в марте 2018 года от пули снайпера.

"После гибели сына Наталья продолжила его дело и до последнего оставалась с воинами на "Азовстали"... Светлая память и вечная слава..." - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский попросил генсека ООН содействовать вывозу раненых из "Азовстали".

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