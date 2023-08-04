Они помогают "приземлять" российские БПЛА.

Украинские военнослужащие используют против российских беспилотных летательных аппаратов литовские антидроновые ружья Sky wiper (EDM4S).

Государственная пограничная служба Украины в своем Telegram-канале опубликовала рассказ оператора такого ружья - воина отряда "Стальная граница" с позывным "Лев". Мужчина работает с прибором уже три месяца, он успел посадить немало БпЛА российских захватчиков.

Он отмечает, что эффективнее она действует в сочетании с другими техническими приборами. "Она очень зависит от своего собрата - разведкомплекса "Дозор", который будет помогать поскорее обнаруживать сами дроны, системы РЭБ, которые будут мешать уже вашим воздушным судам, и показывать их на радарной сетке", - отметил он.

Что известно об антидроновых ружьях Sky wiper

Еще в июне прошлого года стало известно, что граждане Литвы собрали около полутора миллионов евро и приобрели 110 антидроновых ружей EDM4S для Украины. Они назвали их Оркрист (меч "Убийца Орков" в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина).

EDM4S SkyWiper - это портативное устройство для радиоэлектронной борьбы, предназначенное для вывода из строя малых и средних БПЛА путем блокировки систем связи и спутниковой навигации с помощью электромагнитного импульса.

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