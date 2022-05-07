В новом перехвате телефонного разговора двое оккупантов обсуждают различные варианты отъезда с территории Украины.

Российские военные рассматривают любые способы избежания участия в боевых действиях, ждут объявления мобилизации и жалуются, что контрактников могут по нескольку лет не увольнять из армии.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

"В новом перехвате телефонного разговора двое оккупантов обсуждают различные варианты отъезда с территории Украины. Самый вероятный из них - отказ от участия в боевых действиях. Жалуются на неожиданно сильную украинскую армию", - говорится в сообщении.

Также, как отмечается, оккупанты обсуждают взрывы в российском Белгороде и возможную причастность к этому украинской армии.

"Один из собеседников удивляется, как это возможно, ведь, по его мнению, украинская армия окружена "в кольце". На что получает ответ: "В каком кольце, кто сказал такое? Были бы в кольце, не поставляли бы им оружие", - добавили в разведке.

Ранее сообщалось, что оккупант рассказал своей жене о потерях РФ в Украине и трусливых командиров.

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