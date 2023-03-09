Они используют машины, которыми доставляли боеприпасы своим подразделениям.

Российские оккупанты вывозят с Голой Пристани и Новой Збурьевки Херсонской области награбленное имущество.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по российскому вторжению. "В отдельных населенных пунктах временно захваченной Херсонской области наблюдается активизация мародерства российскими захватчиками", - говорится в сообщении.

В частности отмечается, что оккупанты вывозят с Голой Пристани и Новой Збурьевки награбленное имущество, бытовую технику. Все это вывозится грузовыми автомобилями, которыми оккупанты доставляли боеприпасы своим подразделениям.

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Мародерство российской армии

Как известно, российские захватчики с начала полномасштабной войны вывозят из домов украинцев ценности, бытовую технику и вещи. Весной они через Беларусь отправили домой курьерской службой более 2-х тонн краденых вещей.

Когда российские войска бежали из Херсона и области, они вывезли коммунальное имущество. По данным Генерального штаба, они также забрали все медицинское оборудование из больниц Каховки и Новой Каховки.

Журналисты выяснили, что только из Херсона россияне вывезли более 15 тысяч предметов искусства и объектов исторического наследия.

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