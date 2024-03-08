На Авдеевском направлении продвижение врага фактически остановлено, а самым активным является Новопавловское направление.

Село Работино находится под эффективным огневым контролем Вооруженных сил Украины и те немногочисленные россияне, которым удается проникнуть в центр села, уничтожаются. Об этом сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.

Он отметил, что наибольшее количество штурмовых действий россиян за минувшие сутки приходится именно на ОСУВ "Таврия". "У нас самый горячий отрезок. При этом наш отрезок распределяется на три разных направления - Авдеевское, Новопавловское и Ореховское. На Авдеевском направлении ситуация стабилизирована и продвижение врага фактически остановлено, там различные его мелкие движения носят локальный характер. Самым активным у нас сейчас является Новопавловское направление - к западу от города Марьинка", - рассказал Лиховой.

По его словам, именно там противник сосредотачивает основные усилия после выхода украинских войск из Авдеевки, в частности, пытается захватить село Новомихайловка Донецкой области. Также бросает большие силы на захват сел Георгиевка, Победа и городка Красногоровка, где за вчера зафиксировано 27 штурмовых попыток россиян.

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Лиховой рассказал, что на Ореховском направлении противник действует "немного странным образом" - он накапливает время от времени какие-то основные ресурсы для какого-то значительного удара бронеколонной из десятков единиц техники, которая уничтожается, а дальше он переходит к привычной тактике малыми штурмовыми группами, иногда с применением бронетехники, которая выбрасывает пехоту в центре села Работино.

"Работино находится под эффективным огневым контролем ВСУ и те немногочисленные россияне, которым удается проникнуть в центр села уничтожаются рано или поздно", - добавил он. При этом сказал, что за вчера было отбито две атаки противника в районе Работино и Вербового, а в предыдущие дни их было больше.

"У врага политическая цель отбить этот Работинский выступ, потому что мы говорим о территориях, которые были деоккупированы Силами обороны Украины во время наступательной кампании летом 2023 года. Для россиян, вероятно, этот вопрос является принципиальным. Именно поэтому они бросают туда значительные ресурсы и бьются о Работино как лбом об стену. Несут очень большие потери, но не оставляют этих попыток. Они направляют свои атаки с обеих сторон Работинского выступа, но успеха там враг не имеет. Там уже абсолютно уничтожено село, там не за что зацепиться, никакой ценности для фортификации оно не представляет", - сообщил Лиховой.

Ситуация на Таврийском направлении

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 7 марта, украинские военные в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" уничтожили зенитный ракетный комплекс 9К330 "Тор-М-2" и автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель".

Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что отминусовано 360 российских оккупантов, более 300 беспилотников и несколько единиц дорогостоящей техники.

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