Также наблюдалась активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях.

Вечером в субботу, 24 февраля, было зафиксировано движение вражеских "Шахедов" из Запорожской области. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

В 21:00 стало известно о движении ударных БпЛА из Запорожской области в направлении Днепропетровщины. Впоследствии "Шахеды" наблюдались в Днепропетровской области, они двигались в северном направлении. Позже угроза "Шахедов" распространилась на Полтавщину.

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Видео дня

Обновлено в 00:01: "Шахеды" на Днепропетровщине – курсом на Запорожье.

Обновлено в 23:48: "Шахеды" на Днепропетровщине – курсом на Днепр.

Обновлено в 23:37: БпЛА на Сумщине - продолжает движение на север. "Шахеды" на Днепропетровщине - курсом на северо-восток.

Обновлено в 23:29: БпЛА на Харьковщине - курсом на Харьков. "Шахеды" на Сумщине - двигаются курсом на север. "Шахеды" на границе Николаевской, Херсонской, Днепропетровской областей – курсом на восток.

Обновлено в 23:25: Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине.

Обновлено в 23:20: Вражеские БпЛА на Николаевщине, движутся на Кировоградщину. БпЛА на Полтавщине - в направлении Харьковщины и Сумщины.

Последние атаки РФ по Украине

11 февраля РФ атаковала Украину дронами, в нескольких областях раздавались взрывы.

В частности, был зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА "Шахед" из района полигона Чауда в Крыму.

9 февраля вечером оккупанты также атаковали Украину "Шахедами". Захватчики нанесли удары дронами-камикадзе по Харькову.

Три БпЛА попали по Немышлянскому району города. Был разрушен объект критической инфраструктуры и более 15 жилых домов, возник масштабный пожар.

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