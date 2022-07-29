"Приближаем освобождение Херсона", говорит местная власть.

По Чернобаевке в Херсонской области снова нанесен удар украинскими силами.

Как отметил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, в четверг, 28 июля, Чернобаевку "второй раз за день "слышно".

"Приближаем освобождение Херсона!",- подчеркнул он.

В местных Telegram-каналах распространили видео вечерних взрывов. Сообщают о возгорании и звуках детонации.

Ранее днем спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук информировал, что "в Чернобаевке пылает, в Белогоровке - дымит".

Как писал УНИАН, прошлой ночью в Чернобаевке и Белогорке был уничтожен обычный и полевой склад боеприпасов.

В пятницу, 22 июля, в Чернобаевке также был уничтожен склад боекомплекта оккупантов.

Местная власть подчеркивает, что сейчас в Херсонской области началась вторая волна эвакуации.

"Новая Каховка и пригород... Сейчас люди массово эвакуируются после взрывов на складах оккупантов", - отмечал Сергей Хлань.

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