По Чернобаевке в Херсонской области снова нанесен удар украинскими силами.
Как отметил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, в четверг, 28 июля, Чернобаевку "второй раз за день "слышно".
"Приближаем освобождение Херсона!",- подчеркнул он.
В местных Telegram-каналах распространили видео вечерних взрывов. Сообщают о возгорании и звуках детонации.
Ранее днем спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук информировал, что "в Чернобаевке пылает, в Белогоровке - дымит".
Как писал УНИАН, прошлой ночью в Чернобаевке и Белогорке был уничтожен обычный и полевой склад боеприпасов.
В пятницу, 22 июля, в Чернобаевке также был уничтожен склад боекомплекта оккупантов.
Местная власть подчеркивает, что сейчас в Херсонской области началась вторая волна эвакуации.
"Новая Каховка и пригород... Сейчас люди массово эвакуируются после взрывов на складах оккупантов", - отмечал Сергей Хлань.