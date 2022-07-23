Из-за постоянных атак по складам оккупантов в области началась вторая волна эвакуации.

В пятницу, 22 июля, в Чернобаевке на Херсонщине был уничтожен очередной склад боекомплекта оккупантов.

Об этом в эфире телемарафона FreeДОМ сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"Официальная информация - вчера еще минус один склад рашистов в Чернобаевке", - отметил он.

Также Хлань отметил, что сейчас в Херсонской области началась вторая волна эвакуации. Люди обеспокоены из-за большого присутствия российских войск.

"Новая Каховка и пригороды... Сейчас люди массово эвакуируются после взрывов на складах оккупантов. Они там за предыдущие месяцы сделали себе там замену вооруженного хаба, который ранее размещали в Чернобаевке. Они сделали этот хаб в Новой Каховке, где наши вооруженные силы довольно удачно все уничтожили", - отметил он.

Как писал УНИАН, накануне на территории временно оккупированной Херсонской области ВСУ уничтожили пять опорных пунктов и два склада боеприпасов российских войск.

17 июля стало известно, что в Херсонской области Вооруженные силы Украины уничтожили штаб российских захватчиков и склад боеприпасов. Это произошло в Лазурном, где у моря оккупанты обустроили штаб, казармы и склад.

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