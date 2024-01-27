По словам родственников десантника, он участвует в войне с Украиной с самого начала.

Семья псковского десантника взяла из детского дома ребенка, вывезенного из Донецкой области. В Украине военного обвиняют в убийствах мирных жителей.

Виктор Филонов и его жена Мария забрали из детского дома семилетнего украинского мальчика Олега в декабре 2023 года. 23 января сюжет об этом вышел на телеканале "Россия Псков", внимание на него обратил "Дождь".

В детском доме в Великих Луках, откуда Филоновы забрали ребенка, "Дождю" подтвердили, что Олега привезли из Украины в 2022 году. Сотрудники рассказали, что он родился в Донецкой области, но не сообщили, есть ли у него родители. Олег страдает от ПТСР.

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32-летний Филонов с 2012 года служит в 234-м полку 76-й десантно-штурмовой дивизии. По словам родственников десантника, он участвует в войне с Украиной с самого начала. Также у него есть медали "За возвращение Крыма" и "Участнику военной операции в Сирии".

По данным The New York Times именно военные 76-я дивизии убивали мирных жителей в Буче и других украинских городах в марте 2022 года.

Филонов внесен в базу украинского сайта "Миротворец", публикующего данные о россиянах, совершивших военные преступления в Украине. Утверждается, что он участвовал в убийствах и терроре мирных жителей в Буче, Бородянке и других местах. Сейчас Филонов находится в Пскове. Он восстанавливается после ранения, но планирует вернуться на войну.

Вывоз детей из Украины - детали

Как сообщал УНИАН, на данный момент Украине известно о более 19,5 тысяч депортированных в Россию украинских детей.

В феврале российский президент Путин заявил, что в Российской Федерации растет количество обращений по поводу усыновления детей с оккупированных территорий Украины.

Известно, что детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова незаконно усыновила мальчика, которого российские захватчики вывезли из оккупированного Мариуполя.

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