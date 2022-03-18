Также он рассказал о больших потерях на войне в Украине.

Украинские спецслужбы перехватили разговор оккупанта, который в телефонном режиме рассказывал о потерях на войне в Украине, а также заикнулся об идиотизме своих сослуживцев.

"Нас здорово так сегодня потрепало, комбата убили. От роты осталось 9 человек. Позавчера осколок в нос прилетел, и его посекло весь. Загоняют подразделения на БТРах против танков. Тут пацаны, которые в Чечне воевали, говорят, что такого еще не было. Здесь (на войне в Украине, - УНИАН) очень жестко", - сказал российский военный.

Напомним, потери России в войне с Украиной достигли 14,2 тысячи военных. Кроме того, враг остался без 450 танков, почти 1,5 тыс. боевых бронированных машин, 93 самолетов и 112 вертолетов.

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