Арестович считает, что украинская армия может начать операцию по освобождению Херсона после получения западных ракетных комплексов.

Вооруженные силы Украины сейчас находятся около в 15 км от Херсона освобождение города от оккупантов – "реальная задача".

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью Дмитрию Гордону.

"Наши войска, атакуя правобережный плацдарм – единственный, который остался на правом берегу в Херсоне, – перейдя Ингулец, сделали на расстоянии 50 км систему районов обороны и удерживают их успешно. Российским войскам, несмотря на почти двухнедельные попытки, не удалось их выбить. А это очень серьезные основания для освобождения Херсона в будущем. Херсон уже виден в прицел и бинокли. Уже проступают дома - все четко. 15 км [до него]", – сказал Арестович.

Он призвал не рассчитывать на то, что город освободят прямо завтра, "потому что война так устроена, что 15 км можно идти год, но, однако, это близко".

Арестович предположил, что операция по освобождению областного центра может состояться только после получения Украиной необходимого западного оружия.

"Вернуть его можно будет тогда, когда мы получим в распоряжение средства дальнобойной артиллерии и реактивные ракетные системы типа HIMARS, которые дадут нам возможность решить проблему снабжения правобережного плацдарма российских войск, надежно перекрыв поставки оттуда и возможность наносить удары по скоплению войск. [Ракетные комплексы] должны прийти, M270...",- напомнил он.

По словам Арестовича, проблема этого плацдарма заключается в том, что его поставки висит на двух нитях: Каховская дамба и Антоновский мост.

"Они будут в пределах поражения очень надежного HIMARS. Любые попытки снабжать и закрепляться – это [будет] большая проблема [для оккупационных войск]. Их можно прекратить, такая возможность существует, поэтому освобождение Херсона – конкретная реальная задача", - отметил он.

В то же время Арестович подчеркнул, что он лишь размышляет о перспективах и возможностях, а не раскрывает планы Генштаба ВСУ.

"Тут-таки надо еще смотреть, какие планы у Генерального штаба. Потому что мы с вами сейчас говорим узко, а они же видят всю перспективу. Какие задачи они будут решать, нам неизвестно, известно только им", - сказал советник.

Он напомнил, что под оккупацией сейчас находится почти вся Херсонская область, кроме ее северной части. Оккупанты репрессируют местное население и организовали в регионе несколько застенков.

"Из неприятных новостей - там они пытаются установить такой, "русскомирный", режим. Еще в середине апреля было известно о двух "микро-Бучах" в Херсонской области, то есть два села, где были массовые расправы, и есть оперативные данные о трех застенки, похожих на микро-"изоляцию" ("Изоляция" – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке - ред.). Число жертв там достигало сотен. Они пытаются репрессировать население. Там есть проблемы социального, экономического порядка... Из хороших новостей - из 250 тыс. населения [Херсона] пришло получать российские паспорта только 23 человека. И это несмотря на всю пропаганду, списание долгов и всю эту систему стимуляции, которую они пытались применить", – рассказал Арестович.

Ранее глава пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что украинские защитники успешно продвигаются к временно оккупированному Херсону, вытеснять русские войска со второго и третьего рубежей обороны.

Ранее военный эксперт Олег Жданов оценил шансы ВСУ освободить Херсон до конца лета: "На сегодняшня это очень оптимистично. Почему? Потому что все будет зависеть от темпов и объемов поступления западного вооружения".

Как известно, на днях ВСУ отбили первую линию обороны Российской армии вблизи Херсона.

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