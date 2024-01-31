25-я бригада оснащена боевыми машинами Marder немецкого производства и танками Leopard 1 для ведения оборонительного боя.

Отдельные десантно-штурмовые силы Украины преобразуют одну из своих старейших бригад в танковую немецкую. Издание Forbes пишет, что 25-я воздушно-десантная бригада на фотографии сообщила, что начала перевооружение танками Leopard 1A5 немецкого производства.

Ранее бригада начала брать на вооружение боевые машины пехоты Marder, которые также поставляются из Германии.

"С излишками немецких танков и немецких БМП 25-я бригада – одно из первых подразделений воздушно-штурмовых сил начала 1990-х годов – все больше напоминает немецкую армейскую бригаду середины 1980-х годов" - отмечается в материале.

Видео дня

Аналитики считают, что новое оборудование, заменившее оставшиеся советские боевые машины, также значительно утяжеляет 25-ю бригаду.

"Это не должно никого удивлять. Хотя украинские воздушно-десантные подразделения исторически были обучены перебрасываться по воздуху и даже с парашютом, они практически прекратили традиционные воздушно-десантные операции в преддверии более широкой войны России с Украиной, начавшейся в феврале 2022 года. Понятно почему. Россия не контролирует воздух непосредственно над 600-мильной линией фронта, как и Украина. Из-за противовоздушной обороны крайне опасно действовать вертолетам и военным самолетам любой из сторон на высоте, превышающей высоту верхушек деревьев. О массовом развертывании десантников не может быть и речи, поскольку российские десантники усвоили свой горький опыт, пытаясь совершить воздушный штурм Киева в первые дни войны", - пишут журналисты.

По их утверждению, украинские воздушно-десантные бригады теперь являются механизированными бригадами, хотя и с уникальным агрессивным характером. Новейшая 82-я бригада отдельных десантно-штурмовых сил, возможно, стала пионером в этой механизации, когда она была оснащена БМП Marder и танками Challenger 2 британского производства.

82-я бригада находится на юге, помогая соседним подразделениям удерживать города, освобожденные Украиной в Запорожской области прошлым летом. Тем временем 25-я бригада находится к югу от Купянска на востоке, помогая удерживать линию обороны против растущих российских сил.

"Есть признаки того, что после провала наступления в районе Авдеевки российские войска в Украине планируют нацелиться на Купянск, расположенный дальше на север. Российская 1-я гвардейская танковая армия пополняла полки и танки и осуществляла передислокацию, судя по всему, для предстоящего наступления", - сказано в статье

Аналитики думают, что первое крупное сражение 25-й бригады с немецкой техникой будет оборонительным.

"Наверное, это хорошо для бригады. 40-тонные четырехместные танки Leopard 1A5 имеют хорошую оптику и эффективные 105-миллиметровые пушки. Чего у них нет, так это большого количества брони, которая им, вероятно, понадобится, чтобы выжить во время атаки", - отмечают эксперты.

Война в Украине - ситуация на фронте

Оккупанты сегодня атаковали на нескольких направлениях, произошло 52 боевых столкновения. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 8 атак в районе Авдеевки и еще 6 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Также на Лиманском направлении украинские воины отбили 9 атак неподалеку Тернов, Ямполовки и Торского Донецкой области. Там Россия также пыталась прорвать оборону ВСУ. Противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области.

По данным Генштаба, на Купянском направлении нашими защитниками отражено 7 атак возле Синьковки Харьковской области.

Вас также могут заинтересовать новости: