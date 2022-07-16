Проводятся мероприятия, направленные на установление других лиц, которым был причинен физический или иной вред.

В Одессе в результате вражеского ракетного удара, произошедшего сегодня, 16 июля, утром, ранен мужчина.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

"Предварительно установлено одно потерпевшее лицо. Так, в результате попадания вражеского снаряда, 30-летний мужчина ранен обломками в область головы. Проводятся мероприятия, направленные на установление других лиц, которым был причинен физический или иной вред", - говорится в сообщении.

По данным следствия, утром 16 июля военные страны-агрессора, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, в очередной раз нанесли ракетный удар по объектам гражданской инфраструктуры Одессы.

"В результате ракетного обстрела Малиновского района города повреждено несколько складских помещений площадью около 10 тыс. кв. м. Также поврежден ряд других сооружений, прилегающих к месту взрыва, в которых выбиты окна и поврежден потолок", - отметили в пресс-службе.

Сейчас сотрудники ГУ ГСЧС в Одесской области ликвидируют последствия пожара.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия. Также в ходе проведения осмотра места происшествия обнаружены и изъяты обломки от механизма ракеты.

"Следует отметить, что любые военные объекты на данной территории отсутствуют", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Сейчас начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, утром 16 июля по Одессе российские захватчики нанесли ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95, с направления Ставрополья.

В результате попадания ракеты, предварительно Х-101, на складе производственно-торговой компании вспыхнул пожар, по данным ГСЧС, ориентировочно на площади 1 тыс. кв. м. Пожар был локализован в 07:37 и ликвидирован в 10:42.

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