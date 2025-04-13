В регионе объявлена воздушная тревога.

В воскресенье, 13 апреля, Одесса оказалась под ударом российских дронов-камикадзе типа "Shahed", в городе прогремели взрывы.

В 22:11 в Telegram-канале Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины появилось предупреждение, что в районе Одессы находятся беспилотные летательные аппараты. Тем временем мэр города Геннадий Труханов написал о серии взрывов, призвав людей находиться в безопасных местах.

В 22:38 военные снова предостерегли, что в районе Одессе заметили российский дрон.

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