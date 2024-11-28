Андрей Хлывнюк поделился своим мнением, как Украине одержать победу.

Мужчины призывного возраста должны чему-то учиться в военном деле уже и не ждать повестки. Это позволит им спасти собственные жизни, считает лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк. По его словам, это позволит в результат спасти собственную жизнь — увеличить на это шансы.

"Потому что эта борьба продолжается, и никакой Байден, никакой другой президент другой страны ее не завершит. Скорее всего, нам с вами придется завершать это самим. Очень хотелось бы, чтобы состоялись какие-то переговоры и нам вернули всю нашу землю, но нет, так не будет. Только сила остановит эту орду. К сожалению", - заявил он в интервью "Украинской Правде".

Хлывнюк также рассказал, что на фронте он работает с разными видами беспилотных летательных систем (БПЛА), включая те, которые можно купить в магазине, и те, которые производят военные предприятия. Сначала командование планирует миссию, общается с разведкой, доразведкой, оценивает погоду, а также возможности и средства. После чего группа выезжает на позицию, "отрабатывает" и возвращается на базу.

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При этом музыкант не гордится тем, что он уничтожает оккупантов и их технику. Это ему не приносит удовольствие, однако его устраивает то, что он может оставить врага без оружия.

"Если мне удается уничтожить каких-то ярых палачей, которые едут сюда за деньги, я радуюсь, но не настолько, как другие бойцы, которые могут прыгать до неба. Я их понимаю, я им очень-очень за это благодарен, но я не могу еще себя перебороть - меня это не радует", - добавил он.

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Ранее УНИАН сообщал, что музыкант считает службу в Вооруженных силах Украины более важной работой, нежели ездить с концертами по всему миру. Однако за эти годы он успел "повзрослеть". Теперь его борода стала немного седой, а сам он — больше занудствует.

Кроме того, Андрей Хлывнюк недавно отказался от премии имени Сергея Магнитского, которую также вручили жене российского оппозиционера Юлии Навальной.

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