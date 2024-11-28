По словам музыканта, пока российские оппозиционеры не поймут, что это за война, то с ними не о чем говорить.

Между прослушиванием украинцами российских песен и тем, что армия РФ получает больше денег для финансирования войны против Украины существует непосредственная связь. В частности YouTube монетизирует просмотры, поэтому если исполнитель является резидентом России, то он платит с этого налоги, благодаря которым покупается оружие и другие нужды для ведения войны. Об этом заявил лидер известной украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, а теперь и оператор разведывательно-ударных БпЛА в интервью "Украинской правде".

"Я, например, обеспечиваю своих собратьев, в том числе и из своих авторских доходов. Если бы не ваши прослушивания и просмотры, очень много вещей, которые "по штатке" не идут в отряд, их бы у нас не было: "Сахарков" (детекторов дронов - УП), маскситок, зимних резин, частного транспорта, лучшей формы, жилья, связи, горючего и много-много чего другого. Соответственно, если провести параллель, видимо, и на той стороне тоже есть какие-то медийные люди, которые свою медийность монетизируют и направляют эти средства на то, чтобы уничтожить нас", - объяснил музыкант.

Также Хлывнюк прокомментировал свой отказ от премии имени Магнитского. По его словам, он принял такое решение, ведь среди нынешних лауреатов была и жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная.

Видео дня

Он подчеркнул, что такая дипломатия Запада не приемлема для него.

"Как человек я очень сочувствую этой женщине, которая потеряла мужа, который боролся с режимом в их стране. Это на самом деле ужасное горе. Но пока так называемые "хорошие россияне" не поймут, в чем суть этой борьбы, что это - не "война Путина против Украины", как они утверждают, нам с ними не о чем говорить", - подчеркнул военный.

Хлывнюк добавил, что на церемонии была не только Навальная, но и российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза и многие другие, кого западные страны считают "борцами за другую Россию".

"Не надо нам на 11-м году войны этой пытаться рассказать что-то о "братских народах". Это все туфта! Поэтому пришлось отказаться. Представьте себе еще: я знаю очень хорошо людей, которые болели за мою скромную личность и в хорошем смысле протягивали меня туда. Я их даже немного подставил этим отказом. Но это всегда выбор - между тем, чтобы сделать немного больно тем, кого уважаешь, но отстоять свою позицию, и тем, чтобы потихоньку себе взять и свалить. Время компромиссов прошло. Не может быть компромиссов на крови! Их просто не может быть!", - отметил певец.

Андрей Хлывнюк - последние новости

Также солист "Бумбокса" рассказал, будет ли петь свои русскоязычные песни. По его словам, группа навсегда отказалась от такого репертуара и теперь пишет музыку только на украинском.

Также Андрей Хлывнюк рассказал, как именно изменила его война. Он отметил, что повзрослел, а борода стала седой.

"Занудой стал большей, чем был. Могу поворчать. А так - мужик и мужик. Таких миллионы. Особенно, когда мы еще все одеты в одинаковое зеленое. Кто там из них Хлывнюк, а кто там Жадан - можно и не разобрать", - добавил музыкант.

Вас также могут заинтересовать новости: