Лидер группы "Бумбокс" осудил ее позицию относительно военной помощи Украине.

Отказ Андрея Хлывнюка от международной премии имени Сергея Магнитского всколыхнул украинское общество и запустил волну дискуссий об этике, политике и солидарности в военное время.

Хлывнюк, который с начала полномасштабного вторжения России защищает Украину с оружием в руках, публично заявил о своем несогласии получать награду вместе с Юлией Навальной, женой известного российского оппозиционера. Причиной такого решения стала неоднозначная позиция Навальной относительно предоставления Украине западного оружия.

"Как отец двоих детей, живущих под ракетными ударами, и рядовой Сил обороны Украины, я не могу получить эту награду вместе с другими лауреатами, которые не уверены в необходимости предоставлять моей стране западное вооружение, жизненно необходимое для отражения российской агрессии", - написал Хлывнюк на своей странице в Facebook.

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Поклонники одобрили позицию музыканта, считая ее проявлением принципиальности и патриотизма.

Реакция соцсетей:

"Сильно! Респектую за непоколебимую позицию относительно лицемерия"

"Спасибо, друг!"

"Ну как можно быть таким базовым и идеальным? Уважение и благодарность за четкую позицию во всем!"

"Надо отыграть задолженный концерт, господин Андрей, потому что даже уже нет многих потенциальных гостей этого концерта в живых, пока еще есть живые, прошу, сыграйте!"

"Глубоко уважаю эту принципиальность, которая является одной из добродетелей гражданского общества в Украине"

"Ты очень-очень крутой и настоящий!"

"Андрей Хлывнюк, ты каждый раз делаешь все правильно"

"Уважение!"

Однако отказ Хлывнюка от премии - это не только личный выбор, но и важный этический жест, который ставит под сомнение деятельность международных организаций и их способность адекватно оценивать ситуацию в Украине.

Премия имени Сергея Магнитского вручается за заслуги в области журналистских расследований и в области прав человека.

Напомним, известный украинский певец высказался о мобилизации.

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