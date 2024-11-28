Мужчина защищает нашу страну с 2022 года.

Украинский певец и лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который в начале полномасштабного российского вторжения вступил в ряды ВСУ, рассказал, как его изменила война.

Сейчас Андрей занимается различными средствами БПЛА, а также планирует миссии, общается с разведкой, оценивает погодные условия, думает о безопасных возможностях выезда на позицию и многое другое. Поэтому, по словам артиста, его реальность кардинально изменилась.

"Раньше мы с группой работали очень плодотворно и долго, чтобы это была наша единственная работа. Потом мы стали популярны и занимались этим вволю: по 120 концертов в год с перелетами. Теперь у меня есть более важная работа, которая делается. Конечно, повзрослел немного: седая стала борода. Занудой стал больше, чем был. Могу поворчать. А так - мужик и мужик. Таких миллионы. Особенно, когда мы еще все одеты в одинаковое зеленое. Кто там из них Хлывнюк, а кто там Жадан - можно и не разобрать", - рассказал артист в интервью изданию Украинская правда.

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Мужчина также добавил, что ему жаль тех, кто молодым сразу пришел на службу. Об этом он сказал так:

"Очень больно наблюдать юных, очень крутых людей, для которых война - это вся их жизнь. Они со школьной парты пошли воевать, воюют геройски и не имеют других профессий. Очень хочется им сказать: "Научись чему-то". А они так на тебя смотрят и говорят: "Владимирович, ты бы не еб*л нам мозги, честное слово. Давай уже бери эту свою хрень и полетели".

Напомним, ранее певец и военный Андрей Хлывнюк ответил, когда закончится война.

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