В "Киевтеплоэнерго" выразили соболезнования семьям погибших.

Двое работников "Киевтеплоэнерго" погибли во время вражеской атаки по Киеву 18 октября.

Об этом сообщает пресс-службе предприятия.

"Энергетический фронт – еще одна передовая безжалостной и жестокой войны. Вчера она унесла жизни двух наших коллег-энергетиков. Огромная невосполнимая потеря для семей, друзей, всего нашего многотысячного коллектива", – говорится в сообщении.

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Речь идет о 64-летнем Николае Васильевиче Сахно, электромонтере по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6-го разряда, который работал в этой сфере 35 лет, и 52-летнем Алексее Александровиче Черникове, инженере-электронике 1-й категории с 4-летним стажем в энергетической отрасли.

"Надежные, ответственные, преданные своему делу. Настоящие профессионалы высокого качества. Глубокие соболезнования семьям Алексея Александровича и Николая Васильевича. Вечная память коллегам", – добавили в"Киевтеплоэнерго".

Вражеский обстрел Киева 18 октября: что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 18 октября российские оккупанты нанесли удары по объектам энергообеспечения в Киеве, Житомире и Днепре.

Вследствие утреннего вражеского обстрела был поврежден критический объект инфраструктуры в Деснянском районе столицы, из-за чего были перебои с электроснабжением Троещины, водоканала, обеспечивающего водой часть столицы.

Сообщалось о двух погибших и одном раненом работнике объекта инфраструктуры столицы.

Впоследствии количество погибших в Киеве в результате вражеской атаки на объекте критической инфраструктуры выросло до трех.

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