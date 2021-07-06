В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще трое военных получили ранения.

За прошедшие сутки, 5 июля, в районе проведения операции Объединенных сил, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook в утренней сводке по состоянию на 07:00 6 июля.

В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил. Кроме того, трое военных получили ранения. Воинов доставили в лечебное учреждение.

«На вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь», - говорится в сообщении.

Обстрелы на Донбассе 5 июля

Читайте такжеНазвано имя бойца, убитого боевиками на Донбассе (фото)Так, 5 июля зафиксированы следующие нарушения:

возле Авдеевки оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Золотого-4 враг дважды вел обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта Пески противник обстреливал наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Чермалыка российские оккупанты осуществили обстрел украинских позиций из противотанкового ракетного комплекса;

неподалік Новозванівки вражеские войска открывали огонь из гранатометов различных систем;

возле Новоташковского вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия;

в районе населенных пунктов Причепиловка и Крымское оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

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Автор: Катерина Шварц