В результате вражеского обстрела под Шумами 26 марта погибли четверо украинских защитников.

Старший боевой медик горно-штурмовой роты, сержант Светлана Землина рассказала, как спасала бойцов во время обстрела со стороны боевиков вблизи Шумов 26 марта.

Об этом пишет АрміяInform.

Девушка рассказывает, что после получения сообщения о раненых успела надеть бронежилет, взяла медико-санитарную сумку и побежала к опорному пункту. Ее сопровождали два сержанта – Алексей Косташек и Сергей Сулима.

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Уже из окопа они увидели несколько неподвижных тел на расстоянии до 100 метров. По грязи медик ползла к ним. У первого раненого отсутствовал пульс и другие признаки жизни. Рядом лежали еще трое неподвижных тел и двое раненых. Последними оказались саперы, прибывшие на разминирование. Один из них движением показал, что не нуждается в помощи, поэтому Светлана поползла к бойцу с ранением руки и ноги. В этом ей помогали сержанты.

"Что-то там свистело над головой, но я не обращала на то внимание – нужно было спасать раненых", − делится девушка.

Раненого сапера затащили на небольшую насыпь. Там ему наложили повязки и вкололи обезболивающее. Другой раненый дополз туда сам под прикрытием побратимов.

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24-летняя Светлана говорит, что спасает бойцов на передовой уже три года. Примером для нее стал старший брат, имеющий боевой опыт.

"Я ни о чем другом не думала тогда - лишь бы добраться до раненых, сделать все возможное, чтобы ребята были живыми", − комментирует события 26 марта девушка. И добавляет, что до сих пор не оправилась от потери своих друзей - Максима и Сергея – веселых, молодых ребят, которые ценой собственной жизни пытались помочь раненым.

Командование подало Светлану к награде за личное мужество и героизм.

Гибель бойцов на Донбассе 26 марта: что известно

26 марта на Донбассе, возле населенного пункта Шумы, в результате обстрела российских оккупационных сил четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще двое получили ранения.

В связи с этим президент Владимир Зеленский поручил представителям Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе инициировать неотложное заседание подгруппы по безопасности, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров "нормандского формата".

Также глава государства планировал в ближайшее время провести разговоры со всеми лидерами "нормандской четверки".

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Автор: Юрий Годован