За боевые действия у Киев снова повреждены две высоковольтные линии, питающие часть домов на правом берегу.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
"Повреждены две высоковольтные линии, питающие часть домов на ж/м Беличи, Борщаговка, Виноградарь, Ветряные горы и Пущи-Водицы. Всего - 82 000 абонентов, которые 26 марта уже отключались из-за обстрелов", - говорится в сообщении.
Сейчас энергетики переключают на резервное питание объекты критической инфраструктуры. Восстанавливать свет энергетики смогут после получения разрешения от ВСУ.
"Для ликвидации аварии будут задействованы по меньшей мере 7 бригад энергетиков. Они будут делать все возможное, чтобы оперативно вернуть свет", - заверили в КГГА.
Кроме этого, на правобережной части Киева в течение дня возможно пониженное давление воды - обесточены некоторые насосные станции "Киевводоканала".
Как писал УНИАН, столичная власть сообщала, что в городе в результате обстрелов оккупантов погибли 65 горожан, а почти 300 человек были ранены.
Сегодня в пригородах Киева продолжаются бои, но город продолжает обороняться.
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