Энергетики переключают на резервное питание объекты критической инфраструктуры.

За боевые действия у Киев снова повреждены две высоковольтные линии, питающие часть домов на правом берегу.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"Повреждены две высоковольтные линии, питающие часть домов на ж/м Беличи, Борщаговка, Виноградарь, Ветряные горы и Пущи-Водицы. Всего - 82 000 абонентов, которые 26 марта уже отключались из-за обстрелов", - говорится в сообщении.

Сейчас энергетики переключают на резервное питание объекты критической инфраструктуры. Восстанавливать свет энергетики смогут после получения разрешения от ВСУ.

"Для ликвидации аварии будут задействованы по меньшей мере 7 бригад энергетиков. Они будут делать все возможное, чтобы оперативно вернуть свет", - заверили в КГГА.

Кроме этого, на правобережной части Киева в течение дня возможно пониженное давление воды - обесточены некоторые насосные станции "Киевводоканала".

Как писал УНИАН, столичная власть сообщала, что в городе в результате обстрелов оккупантов погибли 65 горожан, а почти 300 человек были ранены.

Сегодня в пригородах Киева продолжаются бои, но город продолжает обороняться.

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