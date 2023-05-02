В результате вражеских ударов ранения получили пять человек, отметили в прокуратуре.

Российские оккупанты обстреляли и нанесли авиаудары по Херсонской области, один человек погиб, семеро раненых.

Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, среди которых жилые дома, об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной прокуратуры. По данным следствия, сегодня, 2 мая российские войска совершили обстрел города Херсон и нескольких сел в Белозерской громаде региона.

"Предварительно, семь мирных жителей области получили ранения. Количество пострадавших уточняется", - сказано в сообщении. При этом отмечается, что оккупанты совершили артобстрел мирного населения и нанесли авиаудары - повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в частности, жилые дома, хозяйственные помещения и автотранспорт.

Видео дня

Позже в прокуратуре сообщили, что в результате вражеского удара трое жителей области погибли, а еще пятеро - ранены.

При процессуальном руководстве Херсонской и Олешковской окружных прокуратур начато досудебное расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что россияне стреляли по селам Кизомыс и Велетенское Белозерской громады.

"Известно об одном погибшем из-за обстрела Велетенского - это 28-летний мужчина. Еще четыре человека получили ранения, их госпитализировали в Херсон, где врачи оказывают необходимую медпомощь", - отметил он.

Ситуация в Херсонской области - сейчас это стоит знать

Россияне уже не раз совершали смертоносные обстрелы Херсонской области. В частности, 1 мая стало известно, что за прошедшие сутки враг убил одного человека, а ребенка и двух взрослых - ранил.

29 апреля глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в видеообращении, что в области прорабатывают пути эвакуации гражданского населения в случае массированного обстрела области.

Он дал поручение заблаговременно проработать пути эвакуации гражданского населения в случае массированного обстрела области. Определены безопасные маршруты выезда автотранспорта из населенных пунктов в места временного проживания людей, обеспечения их лекарствами, едой и всем необходимым.

Составляются списки маломобильных лиц, которые не могут самостоятельно добраться до места сбора, а также многодетных семей, живущих в непосредственной близости к линии соприкосновения. По его словам, начальники военных администраций в случае необходимости должны организовать эвакуацию людей из зоны опасности.

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