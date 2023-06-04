Противники устроили смертоносный обстрел одного из городов Харьковской области.

В воскресенье, 4 июня (отмечается Троица), российские захватчики обстреляли город Волчанск Харьковской области.

В результате вражеского обстрела повреждены жилые дома, погибли две мирные жительницы, которым было 74 и 62 года, сообщила Харьковская областная прокуратура в Telegram. Противники также обстреляли поселок Золочев, был поврежден Дом детского и юношеского творчества, ранены 37-летняя женщина и 40-летний мужчина. По предварительным сведениям, враги били из артиллерии.

"Около полудня военнослужащие ВС РФ обстреляли село Песчаное Купянского района. Получила телесные повреждения 58-летняя женщина", - добавили в прокуратуре.

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Правоохранители начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Удары РФ по Харьковской области - сейчас это стоит знать

Россияне уже не раз били по региону, есть много разрушений, жертв и пострадавших.

В частности, 10 мая сообщалось, что российские захватчики из артиллерии ударили по мирным жителям Волчанска. Местные власти сообщили о гибели гражданского мужчины. Кроме того, под завалами могла находиться женщина.

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