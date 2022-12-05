Сейчас сведения насчет последствий вражеского удара уточняются.

В результате ракетного удара в Киевской области есть попадание в объект инфраструктуры.

Пока власть не видит критических последствий, но более подробная информация будет предоставлена позже, как передает корреспондент УНИАН, об этом во время телемарафона рассказал председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

"Хочу поблагодарить Вооруженные силы Украины, у нас есть удачные примеры того, как отработала противовоздушная оборона в Киевской области, хорошие результаты. К сожалению, есть попадание в объект инфраструктуры. В течение двух часов сможем дать четкую аналитику случившемуся. Пока мы не видим критических последствий, однако более подробную информацию предоставим позже", - сообщил Кулеба.

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Новый массированный ракетный удар по Украине - важнейшие новости

Как сообщал УНИАН, 5 декабря российские войска выпустили по Украине 70 ракет. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 60 из них.

Премьер-министра Украины Денис Шмыгаль сообщил, что противник попал в энергетические объекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

По предварительным сведениям, в небе над Киевом сбили девять вражеских ракет.

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