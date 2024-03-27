Подрядчики взяли почти 4 млн гривен за работы, которых не существовало.

В Одесской области сообщили о подозрении директорам двух подрядных компаний по факту служебного подлога и завладения государственными средствами, выделенными на восстановление энергетической инфраструктуры Одесского региона, которая получила повреждения из-за российских обстрелов зимой прошлого года.

Об этом проинформировали в пресс-службе Одесской областной прокуратуры. Отмечается, что НЭК "Укрэнерго" с целью ликвидации последствий ракетных обстрелов заключило договор с подрядной организацией для осуществления строительно-монтажных восстановительных работ электрического оборудования. Согласно договору, необходимо было выполнить работы по демонтажу и перемещению двух автотрансформаторов и их подключению. Это оборудование необходимо для замены того, что повреждено захватчиками.

В качестве субподрядной организации, для железнодорожных перевозок, подрядчик привлек своего знакомого - директора логистической компании, с которым имел договор транспортного экспедирования.

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"Подозреваемые, точно зная, что автотрансформаторы уже перевезены по территории Одесской области, внесли в акты выполненных работ ложные сведения о стоимости их транспортировки и услуг по международным перевозкам, которые фактически не выполнялись. В результате таких действий государственному предприятию нанесено более 3,7 млн грн убытков", - рассказали в прокуратуре.

Сейчас в суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере в размере 3,7 млн гривен.

Как уточнили в областном управлении СБУ, ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" для срочного восстановления электроснабжения после многочисленных ракетных ударов РФ заключило договоры с местной подрядной организацией в феврале 2023 года. Речь шла о строительно-монтажных восстановительных работах на общую сумму 15,2 млн грн. Исполнитель работ для перевозки двух автотрансформаторов привлек киевскую фирму.

"Завладение государственными средствами происходило путем махинаций со стоимостью работ. Коммерсанты безосновательно завысили стоимость услуг по транспортировке более чем в 10 раз и включили в отчетность работы, которые фактически не выполнялись", - рассказали в управлении.

В ходе проведенных обысков обнаружены и изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности. Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех причастных к сделке лиц.

Обстрелы Одесской области

Напомним, Одесская область во время отопительного сезона 2022-2023 годов очень страдала из-за обстрелов российской армии, которая наносила удары именно по энергетическим объектам.

В частности, в Одессе несколько раз складывалась критическая ситуация - город оставался без света, воды и отопления. В этом году такие атаки продолжились. Недавно из-за вражеской атаки в регионе было повреждено определенное оборудование. Поэтому в Одессе применили экстренные отключения.

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