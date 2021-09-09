По данным наблюдателей миссии, нарушения тишины связано с так называемыми "учениями" террористов, которые запрещено проводить на линии разграничения.

За сутки, 7 сентября, наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали более 1500 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

В Донецкой области боевики совершили 1090 нарушений тишины. В основном они вели обстрелы в районе населенного пункта Зерновое. По данным наблюдателей миссии, нарушения тишины связано с так называемыми "учениями" террористов, которые запрещено проводить на линии разграничения.

"Почти все нарушения режима прекращения огня произошли в районе северо-западнее н.п. Зерновое, по оценке, в рамках учений с боевой стрельбой в зоне безопасности в нарушение решения Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от 3 марта 2016 года, запрещающее проведение учений с боевой стрельбой в зоне безопасности ", - говорится в сообщении.

В Луганской области представители миссии зафиксировали 476 нарушений режима прекращения огня, в том числе 47 взрывов. При этом 1 взрыв произошел в воздухе, а 46 являются неопределенного происхождения.

Все нарушения в Луганской области зафиксировали в районе участка разведения в районе Золотого.

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Нарушение боевиками договоренностей на Донбассе

На Донбассе наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали военную технику оккупантов, размещенную с нарушением линии отвода.

Об этом сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации по вопросам прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ от 7 сентября.

Так, во время мониторинга отвода вооружения миссия ОБСЕ зафиксировала вблизи населенного пункта Новоселовка 13 танков T-72, три самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и семь единиц боевых машин пехоты (БМП-1), которые размещены с нарушением линии отвода.

Кроме того, вблизи жилого района в населенном пункте Дебальцево обнаружен один бронетранспортер типа МТ-ЛБ.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе в среду, 8 сентября, в результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.

Автор: Денис Прядко