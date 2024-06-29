Противники могли сами убить людей в своей деревне, полагает эксперт.

В субботу утром, 29 июня, российские пропагандисткие СМИ начали распространять информацию о якобы "смертоносном ударе украинским квадрокоптером" - утверждали, что в Курской области в деревне Городище дрон "атаковал жилой дом", и погибли 5 человек, а 2 - ранены.

Информацию несколько часов распространяли на пропагандистских ресурсах, при этом не опубликованы ни фото поврежденного дома, ни постражавших, ни жертв, обратил внимание на нюансы военно-политический обозреватель Александр Коваленко и поделился мнением в своем канале в Telegram. "Также не могу понять, если, допустим, это был квадрокоптер, то как он мог атаковать дом, чтобы по результату прилета погибло 5 человек, а 2 получили ранения?", - отметил эксперт.

Аналитик добавил, что Городище расположено возле самой российко-украинской границы, и когда оккупационные силы РФ наносят удары по Сумской области, то и дроны, и снаряды, летят через эту деревню.

Видео дня

"Не исключено, что один из них попал в дом, причем с учетом жертв, мне кажется, что это был именно артиллерийский снаряд или мина. Отсутствие же до сих пор фото и видео с места инцидента может быть связано с тем, что по повреждениям дома можно будет сделать вывод, что на самом деле и откуда и прилетело", - полагает Коваленко.

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Россияне уже не раз прибегали к такой тактике - совершали преступления, а потом обвиняли в них украинскую сторону. Один из самых резонансных - подрыв плотины Каховской гидроэлектростанции в ночь на 6 июня прошлого года.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков утверждал, что это якобы украинцы сами уничтожили плотину, поскольку Вооруженные силы Украины "не достигают своих целей" во время контрнаступательных действий. По сведениям Главного управления разведки Минобороны Украины, россияне дистанционно взорвали Каховскую ГЭС.

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