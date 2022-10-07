ВСУ заставляют рашистов перебрасывать силы и средства на то или иное направление, тем самым истощая всю правобережную группировку.

Оборона российской оккупационной армии на юге Украины разваливается быстрее, чем прогнозировали военные эксперты.

Об этом рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире Радио НВ.

"С каждым новым ударом мы заставляем перебрасывать силы и средства, пушки или тратить топливо на то или иное направление, тем самым истощая все правобережное группировки российских оккупационных войск. Военные всегда готовятся к худшим сценариям... По темпу продвижения вдоль Днепра мы видим, что их оборона рушится быстрее, чем худшие прогнозы военных", - подчеркнул Кузан.

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Он добавил, что еще два месяца назад все обсуждали железобетонные укрепления, которые Россия строила на том направлении, но они не помогли оккупантам закрепиться на Херсонщине.

"Сейчас, благодаря нашей маневровой тактике - продвижению малыми группами, окружению и обходу с разных сторон, с флангов - мы заставляем россиян просто убегать, часто даже оставляя технику и боеприпасы. При этом мы постепенно выравниваем фронт", - заявил эксперт.

Война в Украине: последние новости

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля были ликвидированы 61680 российских солдат. В связи со значительными потерями 21 сентября Владимир Путин объявил о проведении в России частичной мобилизации. Первые мобилизованные уже умирают и попадают в плен на территории Украины.

Президент Украины Зеленский сообщил, что на Херсонщине с начала октября освобождено более полутысячи квадратных километров. Контрнаступление продолжается, Силы обороны выбивают оккупантов из нашей земли. Также военный эксперт Жданов рассказал, как ВСУ будут освобождать оккупированный Донбасс.

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