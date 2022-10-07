Олег Жданов считает, что весь вопрос в наличии резервов и в возможностях Вооруженных сил.

Военный эксперт Олег Жданов дал прогноз, как ВСУ будут освобождать крупные города на Донбасе, которые уже много лет находятся под оккупацией.

Об этом он рассказал в интервью УНИАН.

"Я скажу, что с Донецком особой проблемы нет, в Донецке нет войск. Российские гарнизоны все в основном рассредоточены по промзонам вокруг. Область нашпиговала, согласен, а город сам – нет. В августе мы выходили на Демидовские высоты над Донецком и наносили огневое поражение по промзонам, по складам. Мы там очень хорошо проредили и технику, и склады. При наличии возможностей мы можем заходить и занимать этот город. Это первый вариант. Второй вариант – это обход. Мы можем двигаться между городами, а города просто брать в осаду и вынуждать противника капитулировать. Или вынуждать их уходить заранее, чтобы не попасть в окружение", - сказал Жданов.

Эксперт считает, что весь вопрос в наличии резервов и в возможностях Вооруженных сил.

Также он рассказал, как там будут проводить зачистку от сепаратистов.

"На этих территориях нужно создать временные комиссии, которые будут выполнять роль местных советов. И при них, естественно, будут юридические комиссии, которые будет амнистировать местное население. На мой взгляд, все должны пройти через эти комиссии. Те, кто совершал преступления, брал в руки оружие, тут без вариантов – им надо уходить вместе с российскими войсками или им придется нести уголовную ответственность за совершенные преступления. А основное население, которое не совершало уголовные преступления, для них никаких проблем, на мой взгляд, не будет. Комиссия амнистирует человека, ему выдадут документы государства Украины, и он продолжит дальше свою жизнь в обычном конституционном строе", - сказал он.

Жданов уверен, что самое главное – это выйти на границу и укрепить ее для того, чтобы сделать невозможными другие попытки вторгнуться в Украину.

Война в Украине: какая ситуация на Донбассе

1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Лимане Донецкой области украинские военные уже подняли государственный флаг, но там еще идут боевые действия.

Днем 2 октября глава государства заявил, что Лиман полностью зачищен от русских войск.

5 октября глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в деоккупированном Святогорске в ходе эксгумации были обнаружены тела 4 убитых гражданских.

В последнее время оккупанты и коллаборанты выходят на связь с украинскими военными и властью, предлагая сотрудничество. Это происходит на фоне успехов украинской армии.