ВСУ пытаются удержать позиции и выбить оккупантов с этого участка.

Авдеевка сейчас остается одним из самых сложных участков фронта. По всему периметру вокруг города растет количество боевых действий.

"Раньше там было три направления наступления противника. Мы говорили о направлении с севера, где речь шла о удержании врага в зоне Степного, это собственно северные подступы к Авдеевке. Но сейчас основная динамика развивается на севере самого города, где есть продвижение противника к участку, который расположен, условно говоря, между коксохимом и самой Авдеевкой. Там враг в выходные дни совершил определенное продвижение, используя плохую погоду, из-за которой разведка была затруднена, артиллерия работала меньше", - рассказал в эфире "Эспрессо" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По словам эксперта, от участков, где идут бои остается где-то полтора километра или меньше до основной трассы, которая является логистическим путем для самой Авдеевки. Там сейчас ведутся активные боевые действия - ВСУ пытаются удержать позиции и выбить оккупантов с этого участка.

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"Но кроме севера, враг, используя преимущество в живой силе и технике, так же совершал атакующие действия на востоке, это зона Донецкой фильтровальной станции. Там происходят попытки противника давить на нашу оборону. Самая сложная ситуация - движение на Авдеевку с севера. Дальше все будет зависеть от наличия сил и резервов с украинской стороны, активности с российской стороны. Сейчас имеем один из самых сложных периодов в обороне Авдеевки, потому что враг пытается со всех направлений осуществлять наступательные действия. Наши защитники уже 4 месяца достаточно эффективно удерживают Авдеевку и наносят противнику колоссальные потери", - подытожил Згурец.

Оборона Авдеевки

Спикер 47-й бригады Дмитрий Лазуткин с позывным "Магура" заявил, что ВСУ на Авдеевском направлении отбивают атаки российских оккупантов, которые пытаются захватить стратегический объект - местный химический завод.

Оккупанты в Авдеевцы продолжают прибегать к "мясным штурмам", бросая в бой все новые и новые резервы, чтобы захватить город. В то же время силы обороны упорно перемалывают резервы россиян, поэтому держать Авдеевку сейчас выгодно, отметил ветеран АТО Евгений Дикий.

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