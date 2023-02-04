Самому молодому из освобожденных воинов 20 лет, самому старшему — 62 года.

Из числа уволенных сегодня из российского плена защитников 23 имеют ранения или больные некоторые потеряли конечности вследствие обморожений.

Как сообщил в Telegram Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППО), самому молодому из освобожденных воинов недавно исполнился 20 лет, самому старшему - 62 года.

Большой обмен пленными 4 февраля

Как сообщал УНИАН, в Украину в рамках очередного обмена вернули еще 116 защитников. Среди них - защитники Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы с Бахмутского направления и другие герои, в целом-двое офицеров и 114 рядовых и сержантов.

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По информации руководителя Офиса президента Андрея Ермака, вернули сегодня 87 - воинов ВСУ, двое из которых - с ССО, восемь бойцов ТрО, семеро - из Нацгвардии, шестеро - с Нацполиции, пятеро - с ГПСУ, двое - из ВМС и один представитель ГСЧС.

Также Ермак отметил, что удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего украинского воина-добровольца, который служил во Французском иностранном легионе и после начала полномасштабного российского вторжения вернулся защищать Украину - Евгения Кулика.

На декабрь 2022 года, по данным Офиса президента, всего из российского плена было освобождено более 1,3 тыс. украинцев.

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