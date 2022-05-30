В районе Новой Каховки и Степановки врагом обустраиваются танковые позиции.

Враг продолжает подтягивать резервы и обустраивать оборонительные рубежи на Херсонщине.

Об этом сообщает Оперативное командование "Пивдень".

"Обстановка на южном направлении динамичная и напряженная. ... Неподалеку от Херсона продолжается выгрузка техники: около 120 единиц Т-62 и БМП-2 в течение нескольких дней накоплено для усиления вражеских позиций. В районе Новой Каховки и Степановки обустраиваются танковые позиции. В то же время наши подразделения продолжают наступательные действия и меры сковывания и недопущения перемещения резервов", - говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, накануне советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что украинские военнослужащие пошли в контрнаступление на Бериславском направлении и уже продвинулись на 9 километров. По его словам, оккупантов выбивают из третьей линии обороны, которую те выстраивали ранее.

Военный эксперт Олег Жданов высказал мнение, что российские войска стараются оборудовать позиции, построить военные базы и закрепиться в Херсонской области, однако они не успеют этого сделать.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверяет только Россия истощится и потеряет наступательный потенциал, а Украина накопит достаточно сил - юг нашей страны обязательно будет освобожден. По его словам, "это не вопрос одного дня или месяца, но и не вопрос года".

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