Россия перебрасывает войска в Курскую область для сдерживания ВСУ.

В Белом доме ответили, может ли Путин применить ядерное оружие в ответ на операцию ВСУ в Курской области,

Как заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби во время разговора с журналистами 15 августа, Путин обеспокоен, но США не видят увеличения ядерной риторики из Кремля, передает "Голос Америки".

"Если он перемещает туда войска, то он в определенной степени обеспокоен тем, что происходит. Я не знаю, квалифицируется это как отчаяние или нет, но он определенно реагирует на то, что происходит в Курской области. Но мы не видели и не слышали никакой эскалационной риторики, особенно в отношении ядерного оружия, в последние дни", - сказал Кирби. Видео дня

При этом он добавил, что сегодня у США нет причин менять собственные расчеты или позицию стратегического сдерживания в вопросе ядерных угроз.

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Напомним, Джон Кирби заявил, что Россия перебрасывает войска с позиций на оккупированной территории Украины в направлении Курской области РФ:

"Мы видим, что некоторые российские подразделения были перенаправлены в район Курска. Но это лишь первые сообщения о том, что мы наблюдаем. Я не могу с уверенностью сказать, сколько их, или насколько больше их может быть, или каковы будут их намерения, но мы начали наблюдать, как некоторые российские подразделения перенаправлены в регион Курска".

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