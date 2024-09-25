Кроме ядерного шантажа, у России больше нет ничего для устрашения мира, заявил глава ОП Ермак.

Ядерный шантаж Путина - это страх перед украинским оружием, которое лишает РФ стратегических складов вооружений, наносит вред возможностям продолжать террор. Такое заявление сделал руководитель Центра противодействия дезионформации при СНБО Украины Андрей Коваленко на фоне новостей об изменении ядерной доктрины РФ.

"Это страшилка от страха. Ничего больше", - отметил он.

Коваленко добавил, что, по плану Путина, обновлению ядерной доктрины и угрозам должны были предшествовать удачные испытания межконтинентальной ракеты "Сармат": "Вот только она не смогла взлететь".

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На обновление ядерной доктрины РФ отреагировал и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак:

"Кроме ядерного шантажа, у России больше нет ничего, никаких других инструментов устрашения мира. Эти инструменты не сработают".

Изменение ядерной доктрины России

Напомним, 25 сентября Путин заявил, что Россия внесла поправки в свою доктрину ядерного сдерживания, и теперь она может нанести ядерный удар по неядерному государству, например, из-за запуска беспилотников.

Согласно его заявлению, РФ может применить ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси, а также если противник, используя обычное неядерное оружие, создавая критическую угрозу российскому суверенитету.

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