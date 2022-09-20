Захватчики пытались попасть в тыл украинских войск.

Украинские пограничники ликвидировали группу оккупантов, которые пытались переплыть Северский Донец.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Диверсантов в утопленников превращают наши пограничники. С помощью тепловизора они обнаружили подготовку противника к преодолению водной преграды. ДРГ хотела переплыть Северский Донец и попасть в тыл наших войск", - говорится в сообщении.

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Однако, когда лодка с четырьмя оккупантами была на середине реки, бойцы ГПСУ открыли по ней огонь.

"Плавсредство перевернулось, ни один захватчик на берег не выплыл", - добавили в ГПСУ.

Напомним, РФ рано утром 24 февраля вторглась в Украину. Враги обстреливали и военные, и гражданские объекты, а также захватывали населенные пункты.

Защитники Украины дают противникам достойный отпор. На нашей земле по состоянию на 20 сентября уже ликвидировали около 54,8 тыс. врагов.

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