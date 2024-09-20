Еще поражено, в частности, 20 российских танков и 3 артиллерийских системы.

Продолжается война в Украине, и Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 тыс. 340 российских захватчиков.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook. Теперь общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года до 20 сентября 2024 года среди личного состава ориентировочно составляют 639 тысяч 480 человек. Кроме того, противники потеряли еще 20 танков и 39 боевых бронированных машин.

Какие еще есть потери врага на 20 сентября 2024 года:

артиллерийских систем - 18212 (+35);

реактивных систем залпового огня - 1189;

средств ПВО - 949 (+2);

самолетов - 369;

вертолетов - 328;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 15469 (+52);

крылатых ракет - 2593 (+1);

кораблей/катеров - 28;

подводные лодки - 1;

автомобильной техники и автоцистерн - 24898 (+59).

За сутки враги также потеряли еще 6 единиц спецтехники.

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Важные новости Украины о войне - что уже сообщалось

Как сообщал УНИАН, 19 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что чем надежнее будет долгосрочная поддержка Украины, тем быстрее может завершиться развязанная Россией война. И парадокс в том, что вероятность ее завершения напрямую зависит от объемов поставленного Киеву оружия.

Любое будущее мирное соглашение должно быть подкреплено мощной военной поддержкой Украины и надежными гарантиями безопасности для обеспечения прочного мира.

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