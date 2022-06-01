В результате вражеского обстрела разбита школа со столетней историей, квартиры людей, частный транспорт и техника.

На частные дома и гражданскую инфраструктуру поселка Камышеваха два часа без остановки сыпались российские снаряды.

Об этом сообщается в Telegram Запорожской областной государственной администрации.

Отмечается, что вчера обстрел без остановки продолжался с 18 до 20 часов.

"Местным жителям, которые еще не успели выехать в более безопасные места, пришлось более двух часов прятаться в подвалах, чтобы уберечься от вражеских обстрелов. К счастью, жертв и раненых не обнаружено", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что прицельным огнем вражеские войска разрушили жилые дома, приусадебные участки, частный транспорт и технику.

В ЗОВА отмечают, что община потеряла школу со 100-летней историей, которую российские оккупанты за несколько часов превратили в руины. При этом сообщают, что школа была опорным учреждением с четырьмя филиалами, где обучалось 855 учащихся, работало 73 учителя, были оборудованы современные кабинеты химии, биологии, математики и 3 компьютерных класса, установлены интерактивные проекторы и доски, открыты 3 инклюзивных класса.

"Образовательное учреждение европейского уровня превратилось в груду камней", - отмечают в ЗОВА.

В сообщении отмечается, что ситуация в громаде остается крайне опасной из-за тактики российских войск, которые не чураются целенаправленно уничтожать все живое.

Напомним, РФ рано утром 24 февраля вторглась в Украину. Враги сначала сбрасывали бомбы на военные объекты, а затем атаковали и жилье мирных людей, в частности, в Запорожской области.

25 мая утром оккупанты выпустили по Запорожью четыре крылатые ракеты, одну из них сбила украинская противовоздушная оборона. В результате вражеской атаки погиб один человек, а три - получили ранения.

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